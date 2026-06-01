Десятки тысяч жителей одного города в России остались без света
В Иркутске десятки тысяч жителей остались без электроснабжения из-за аварии в Ленинском районе. Инцидент произошёл на местных сетях, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Света нет более чем в 600 домах на улицах Волгоградской, Гражданской, Ленинградской, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Мира, Панфилова, Почтамтской, Таманской, Трактовой, Шпачека и Красном Пути. Энергетики пообещали восстановить подачу электричества вечером 1 июня.
Ранее непогода обрушилась на Ханты-Мансийский автономный округ. На западе региона из-за мощных снегопадов и шквалистого ветра падали деревья, а в отдельных районах фиксировались перебои со светом.
До этого ураган оставил без света около 150 населённых пунктов в Пермском крае и 20 — в Свердловской области. Причиной массовых отключений стал мокрый снег.
