Энергосистема Московского региона достигла нового рекордного уровня потребления

25 декабря 2025, 21:06

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

В энергосистеме Московского региона зафиксировали новый исторический максимум потребления электричества. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго Подмосковья.





По оперативным данным Системного оператора, 24 декабря в 17 часов пиковая нагрузка составила 19 968 МВт, что на 85 МВт выше предыдущего максимума. Он был зарегистрирован в декабре прошлого года. Рост электропотребления в период похолодания отметили и в других регионах Центральной России.

«Главная причина рекордных показателей – установившаяся в регионе аномально низкая температура. В условиях сильных морозов закономерно возрастает нагрузка на энергосистему, так как значительно увеличивается использование электрического отопления и бытовых обогревателей. Растёт энергопотребление также на промышленных предприятиях и объектах социальной инфраструктуры», – пояснили в Министерстве.