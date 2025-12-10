Энциклопедия РУВИКИ появилась на образовательной платформе Сферум
Интернет-энциклопедия РУВИКИ стала доступна в образовательном пространстве Сферум в национальном мессенджере МАХ. Об этом сообщили в пресс-службе образовательной платформы.
С её помощью педагоги, ученики их родители могут задавать интересующие вопросы, получая оперативные и развёрнутые ответы, сформулированные на основе проверенных материалов энциклопедии. Чтобы воспользоваться ею, нужно внутри Сферума выбрать виджет «Сервисы» и запустить чат-бот «Помощник РУВИКИ».
«Мы постоянно развиваем Сферум, чтобы предоставить пользователям больше возможностей и полезных сервисов. Партнёрство с российской энциклопедией – важный шаг в этом направлении. Команда РУВИКИ ориентируется на качественные и проверенные материалы. Новый сервис в Сферуме прошел тестовый запуск и получил высокие оценки фокус-группы педагогов», – сказал вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов.Сферум – российский информационно-коммуникационный сервис для образовательных целей, общения учителей, школьников и родителей в защищённом образовательном пространстве.
РУВИКИ – современная российская интернет-энциклопедия, масштабный проект в сфере знаний.