Ещё 11 юным юным жителям Волоколамска торжественно вручили первые паспорта
11 юношей и девушек из Волоколамского муниципального округа в торжественной обстановке получили первые паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Главный документ ребятам вручила первый замглавы округа Анна Агапова.
«Это важный и символичный момент в жизни каждого – первый шаг во взрослую жизнь, новые права и новые обязанности. Уверена, что вы станете достойным поколением, которое впишет свои имена в историю Волоколамского края, а может быть, и всей страны», – сказала Агапова.
Кроме паспорта, каждый подросток получил экземпляр Конституции. Также юные волоколамцы получили памятные подарки в честь знаменательного события.
Праздничная церемония завершилась общей фотосессией.