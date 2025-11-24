Достижения.рф

Ещё 11 юным юным жителям Волоколамска торжественно вручили первые паспорта

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

11 юношей и девушек из Волоколамского муниципального округа в торжественной обстановке получили первые паспорта. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.



Главный документ ребятам вручила первый замглавы округа Анна Агапова.

«Это важный и символичный момент в жизни каждого – первый шаг во взрослую жизнь, новые права и новые обязанности. Уверена, что вы станете достойным поколением, которое впишет свои имена в историю Волоколамского края, а может быть, и всей страны», – сказала Агапова.
Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

Кроме паспорта, каждый подросток получил экземпляр Конституции. Также юные волоколамцы получили памятные подарки в честь знаменательного события.

Праздничная церемония завершилась общей фотосессией.
Лора Луганская

