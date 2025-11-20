Достижения.рф

В Москве на Волоколамском шоссе задержали водителя с оружием и наркотиками

Фото: Istock/Images_By_Kenny

На севере Москвы инспекторы ДПС остановили автомобиль с оружием и наркотиками. Подробности сообщает официальный Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.



Инцидент произошёл на Волоколамском шоссе. Установлено, что за рулём находился 26-летний водитель, который приехал в столицу из другого региона. Во время осмотра салона полицейские обнаружили пистолет. Они изъяли оружие и направили его на экспертизу.

Специалисты установили, что ручное короткоствольное стрелковое оружие исправно и может стрелять. Параллельно сотрудники нашли у водителя свёрток с неизвестным веществом. Его масса составила около одного грамма. Лабораторный анализ показал, что порошок является наркотическим средством — мефедроном. Наркотик изъяли.

Ольга Щелокова

