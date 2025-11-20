В Волоколамске пожарные отработали действия при условном возгорании в школе

20 ноября 2025, 12:04

оригинал Фото: пресс-служба ГКУ МО «Мособлпожспас»

В Волоколамском округе пожарные и спасатели отработали действия при возгорании в школе. Работники 203-й, 204-й, 208-й и 336-й частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические учения в здании Привокзальной средней школы, сообщили в пресс-службе организации.