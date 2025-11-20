В Волоколамске пожарные отработали действия при условном возгорании в школе
В Волоколамском округе пожарные и спасатели отработали действия при возгорании в школе. Работники 203-й, 204-й, 208-й и 336-й частей ГКУ МО «Мособлпожспас» провели пожарно-тактические учения в здании Привокзальной средней школы, сообщили в пресс-службе организации.
На учениях отрабатывали способы тушения пожара и спасения людей на объектах с массовым пребыванием людей. По сценарию короткое замыкание в столовой вызвало задымление и распространение огня, один условный пострадавший не смог покинуть здание самостоятельно.
Оперативно прибыли дежурные караулы, сформировали три звена газодымозащитной службы для разведки и спасения. Пожарные и спасатели ликвидировали условное возгорание в кратчайшие сроки и успешно справились с поставленными задачами.
В учениях принимали участие 30 человек личного состава и 9 единиц техники. По итогам тренировки провели разбор действий, чтобы выявить сильные стороны и определить направления для дальнейшего совершенствования навыков.
