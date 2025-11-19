В Волоколамске показали спектакль со звездой театра и кино Сергеем Астаховым
Показ комедийного спектакля «Что творят мужчины?» состоялся в центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске. Одну из главных ролей сыграл Сергей Астахов, известный зрителям по многим фильмам и сериалам. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.
Действие спектакля разворачивается во время гражданской войны. Автор, которого играет Сергей Астахов, приносит в редакцию свой любовный роман, а редактор-матрос начинает вносить в текст правки.
«В результате исправлений трогательная романтическая история превратилась в настоящий фарс. Зрители смеялись от души», — говорится в сообщении.Сергей Астахов является лауреатом театральной премии «Чайка». В число его известных работ входит роль Виктора Стогова в сериале «Хиромант», Макса Круглова в фильме «Косатка», Владимира Воронцова в фильме «Тайны института благородных девиц» и др.