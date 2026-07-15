Ещё 24 подмосковных медика получили свидетельства на социальную ипотеку
В Доме правительства Московской области медработникам вручили ещё 24 свидетельства по программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
В ведомстве назвали привлечение и поддержку медицинских кадров одной из главных задач.
«Для этого в регионе действует комплекс мер социальной поддержки, включая жилищные программы. Сегодня мы вручили ещё 24 свидетельства по социальной ипотеке, а всего с начала года их получил 81 специалист. Это помогает не только привлекать на работу в Подмосковье новых медработников, но и поддерживать тех, кто уже много лет трудится в наших медицинских учреждениях», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.Участники программы получают от региона 50% стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Затем в течение 10 лет Московская область компенсирует выплату основного долга по кредиту. Участник оплачивает только проценты по ипотеке.
Присоединиться к программе могут врачи и средний медицинский персонал. Условия доступны на сайте.
Медицинские работники региона могут воспользоваться и другими мерами социальной поддержки – компенсацией аренды жилья, программами «Земский доктор/Земский фельдшер», «Приведи друга» и другими. Подробная информация размещена по ссылке.