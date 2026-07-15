Ещё 24 подмосковных медика получили свидетельства на социальную ипотеку

15 июля 2026, 14:54

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Доме правительства Московской области медработникам вручили ещё 24 свидетельства по программе «Социальная ипотека». Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





В ведомстве назвали привлечение и поддержку медицинских кадров одной из главных задач.

«Для этого в регионе действует комплекс мер социальной поддержки, включая жилищные программы. Сегодня мы вручили ещё 24 свидетельства по социальной ипотеке, а всего с начала года их получил 81 специалист. Это помогает не только привлекать на работу в Подмосковье новых медработников, но и поддерживать тех, кто уже много лет трудится в наших медицинских учреждениях», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.