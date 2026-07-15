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Сотрудники спецподразделений Росгвардии провели учения в Подмосковье

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Тактико-специальные занятия провели сотрудники ОМОНа «Пересвет» и СОБРа «Гюрза» на подмосковном полигоне Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба областного главка ведомства.



Целью учений стало совершенствование профессиональных навыков и знаний личного состава.

«Участники занятий в условиях, максимально приближенных к реальным, метали гранаты, стреляли из разных видов оружия из нескольких положений и со сложных огневых рубежей, а также отработали алгоритм действий по борьбе с группой диверсантов, напавших на движущуюся колонну», — говорится в сообщении.
В программу учений вошла также тренировка по тактической медицине, включая эвакуацию раненых из опасной зоны.

Росгвардейцы успешно справились со всеми поставленными задачами.
Лев Каштанов

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