Сотрудники спецподразделений Росгвардии провели учения в Подмосковье
Тактико-специальные занятия провели сотрудники ОМОНа «Пересвет» и СОБРа «Гюрза» на подмосковном полигоне Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба областного главка ведомства.
Целью учений стало совершенствование профессиональных навыков и знаний личного состава.
«Участники занятий в условиях, максимально приближенных к реальным, метали гранаты, стреляли из разных видов оружия из нескольких положений и со сложных огневых рубежей, а также отработали алгоритм действий по борьбе с группой диверсантов, напавших на движущуюся колонну», — говорится в сообщении.В программу учений вошла также тренировка по тактической медицине, включая эвакуацию раненых из опасной зоны.
Росгвардейцы успешно справились со всеми поставленными задачами.