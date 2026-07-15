С начала года 48 тысяч пенсионеров Московского региона получили надбавку на уход

15 июля 2026, 14:31

Фото: Istock/mars58

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области с начала года назначило доплату к пенсии 48 тысячам жителей столичного региона. Поддержку получают граждане старше 80 лет и инвалиды I группы.





Надбавка назначается автоматически. Если человек получает две пенсии, доплату устанавливают только к одной из них. Размер ежегодно индексируют: сейчас это 1413 рублей для страховой пенсии и 1470 рублей для государственной или социальной.



Период ухода за пожилым или инвалидом I группы войдёт в страховой стаж ухаживающего. За каждый полный год ему начислят 1,8 пенсионного коэффициента. Замглавы отделения Алексей Путин отметил, что с 1 января 2027 года вступают в силу новые правила ухода за нетрудоспособным гражданином.

«Ухаживающий должен будет подать заявление до начала ухода, а затем ежегодно подтверждать его продолжение. Также потребуется согласие на присмотр от нетрудоспособного гражданина. Если человек заботился об инвалиде или пенсионере старше 80 лет в течение 2026 года или раньше, он может оформить периоды по действующим правилам до конца 2027 года», — сообщил Путин.