Капремонт детсада при гимназии «Логос» в Дмитрове выполнили более чем на 70%
Дошкольное отделение дмитровской гимназии «Логос», расположенное на Кропоткинской улице, капитально ремонтируют. Общая строительная готовность объекта уже превысила 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Площадь детского сада составляет более 1 900 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«Сейчас в здании монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой помещений и устройством вентилируемого фасада, а прилегающую территорию благоустраивают. На площадке заняты 59 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.Сдать обновлённый детсад в эксплуатацию должны в текущем году.