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Капремонт детсада при гимназии «Логос» в Дмитрове выполнили более чем на 70%

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Дошкольное отделение дмитровской гимназии «Логос», расположенное на Кропоткинской улице, капитально ремонтируют. Общая строительная готовность объекта уже превысила 70%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.



Площадь детского сада составляет более 1 900 квадратных метров. Ремонт проводится за счёт регионального бюджета в рамках госпрограммы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.

«Сейчас в здании монтируют инженерные коммуникации, занимаются отделкой помещений и устройством вентилируемого фасада, а прилегающую территорию благоустраивают. На площадке заняты 59 человек, используются две единицы техники», — говорится в сообщении.
Сдать обновлённый детсад в эксплуатацию должны в текущем году.
Лев Каштанов

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