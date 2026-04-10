Ещё 275 вагонов подмосковных электропоездов оборудуют системами наблюдения

10 апреля 2026, 16:45

оригинал Фото: Московская железная дорога

В 275 вагонах электропоездов Казанского, Павелецкого и Ярославского направлений МЖД установят системы видеонаблюдения. Ими уже оснащено более 400 вагонов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.





Система включает от шести до 12 камер, установленных в разных частях вагона. Она обеспечивает безопасность пассажиров во время поездки и фиксирует неправомерные действия снаружи и внутри, – например, акты вандализма и зацепинг.

«С начала года железнодорожники очистили от граффити более тысячи испорченных вандалами вагонов. Благодаря системам видеонаблюдения все факты вандализма фиксируются, и видео является достаточным доказательством для привлечения правонарушителей к ответственности. Кроме того, видеонаблюдение помогает обнаруживать зацеперов на электропоездах и предотвращать трагедии», – отметили в министерстве.