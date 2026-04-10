Ещё 275 вагонов подмосковных электропоездов оборудуют системами наблюдения
В 275 вагонах электропоездов Казанского, Павелецкого и Ярославского направлений МЖД установят системы видеонаблюдения. Ими уже оснащено более 400 вагонов, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья со ссылкой на Московскую железную дорогу.
Система включает от шести до 12 камер, установленных в разных частях вагона. Она обеспечивает безопасность пассажиров во время поездки и фиксирует неправомерные действия снаружи и внутри, – например, акты вандализма и зацепинг.
«С начала года железнодорожники очистили от граффити более тысячи испорченных вандалами вагонов. Благодаря системам видеонаблюдения все факты вандализма фиксируются, и видео является достаточным доказательством для привлечения правонарушителей к ответственности. Кроме того, видеонаблюдение помогает обнаруживать зацеперов на электропоездах и предотвращать трагедии», – отметили в министерстве.В МЖД напомнили, что за незаконное вмешательство в работу железнодорожного транспорта положено наказание вплоть до уголовной ответственности.