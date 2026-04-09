В Московской области к Пасхе приведут в порядок более 300 участков дорог

Сотрудники Мосавтодора начали готовить перед Пасхой подъездные дороги более чем к 300 храмам, церквям, соборам и кладбищам. Об этом сообщили в пресс-службе Подмосковного Минтранса.





Самый большой объём работ предстоит выполнить в трёх округах: Луховицах (33 дороги), Раменском (29 участков подъездных дорог) и Истре (24 подъезда).

«Дорожники проведут в порядок подъезды к местам притяжения жителей Подмосковья в праздничные выходные. Планируется убрать мусор и смёт на дорогах и тротуарах, устранить ямы, вымыть ограждения, отмыть и покрасить остановочные павильоны. При неблагоприятных погодных условий специалисты обработают дорог против скользкости», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.