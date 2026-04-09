В Подмосковье повысили штрафы за неоплату парковок для юридических и должностных лиц
В Московской области увеличили размер штрафов за неоплату парковок для юридических и должностных лиц. Такие поправки в региональный Кодекс об административных правонарушениях внесли депутаты Мособлдумы.
Изменения коснулись должностных и юридических лиц.
«В других регионах – в Ставрополье, Волгоградской, Ленинградской областях – уже давно применяется дифференцированная ответственность, и опыт признан успешным. За прошлый год из общего числа постановлений за неоплату платных парковок более 13% было вынесено в отношении юрлиц», – пояснил председатель комитета по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Мособлдумы Максим Коркин.Он напомнил, что до этого за неоплату парковки в Подмосковье все нарушители платили одинаковый штраф – 2500 рублей. Теперь он останется только для физлиц. Для должностных и юридических лиц устанавливается размер штрафа 5000 и 15 000 рублей соответственно.