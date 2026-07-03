Ещё 37 подмосковных учителей получили свидетельства по социальной ипотеке
В Доме правительства Московской области учителям вручили свидетельства по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщил в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Сертификаты на покупку жилья получили 37 учителей.
«В этом году мы вручаем 219 свидетельств по программе соципотеки. Их подучат более 80 врачей, фельдшеров и медсёстёр, 73 учителей, 60 молодых учёных и уникальных специалистов оборонно-промышленного комплекса, а также пять тренеров», – рассказала министр жилищной политики Московской области Елена Волкова.Она пояснила, что участники программы получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса по кредиту. В течение 10 лет участник выплачивает ипотеку, а государство каждый месяц компенсирует ему сумму основного долга. По итогу участники платят только проценты по кредиту
Программа была создана по инициативе губернатора Подмосковья и действует с 2016 года. С начала её реализации свои жилищные условия. смогли улучшить более 3500 специалистов.