Сертификаты на соципотеку вручили 23 подмосковным медикам

29 мая 2026, 15:08

Вручение сертификатов по программе «Социальная ипотека» состоялось в Доме правительства Московской области. Документы получили 23 медика. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства жилищной политики.





В рамках программы основная сумма жилищного займа выплачивается из бюджета региона: половина сразу — в качестве первоначального взноса и половина в течение десяти лет, а собственник вносит только проценты по кредиту.





«Всего в текущем году мы вручаем 219 свидетельств по программе «Социальная ипотека»: 81 медицинскому работнику — врачам, фельдшерам и медсёстрам, 73 учителям, 60 молодым ученым и уникальным специалистам оборонно-промышленного комплекса и пяти тренерам», — рассказала глава Минжилполитики Московской области Елена Волкова.