В Щёлкове редкая операция спасла 93-летнюю пациентку от тяжёлой желтухи

19 августа 2025, 17:17

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Хирурги Щёлковской больницы избавили пожилую пациентку от тяжёлой формы желтухи, назначив ей «Рандеву». Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.





Бригада скорой помощи доставила в стационар 93-летняя женщину с острой болью в животе и механической желтухой. При таком состоянии нарушается отток желчи из печени в кишечник. Это приводит к её накоплению в организме, пожелтению кожи и слизистых.



У пациентки диагностировали камень размером 12 мм, который заблокировал жёлчный проток. Обычно такие камни удаляют через естественные отверстия или небольшие разрезы. Однако на этот раз получить стандартный доступ к жёлчным протокам не удалось.

«Мы решили провести вмешательство сложным и высокотехнологичным методом «Рандеву». Название точно описывает встречу инструментов в двенадцатиперстной кишке. Сначала провели через жёлчный проток в двенадцатиперстную кишку тонкий проводник. Далее ввели туда катетер и через просвет желудка удалили камень. В завершении дренированили желчные протоки печени», – описал операцию врач-хирург Игорь Поляков.