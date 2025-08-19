В Подмосковье в Единый день приёма участникам СВО расскажут о медобслуживании

19 августа 2025, 14:17

оригинал Фото: пресс-служба ЕР

«Единая Россия» 22 августа проведёт Единый день приёма для участников спецоперации и их семей по вопросам медицинского обеспечения. Об этом сообщили в пресс-службе партии.





Тематические встречи с депутатами всех уровней пройдут на площадках общественных приёмных ЕР в Подмосковье. Ветераны СВО и их родные получат разъяснения по всем аспектам медобслуживания, консультации по организации лечения, прохождению медкомиссий, реабилитации и диспансеризации, обеспечению лекарствами и по медицинскому сопровождению детей военных.

«Тематические дни положительно зарекомендовали себя в течение года. Мы проводим их каждые две недели, разбираем вопросы поддержки семей наших защитников. Реабилитация военнослужащих, помощь их родным – один из приоритетов народной программы единороссов. Чтобы вопросы решались оперативнее, приглашаем на площадки партии представителей регионального Минздрава, учреждений медицинской реабилитации, профильных специалистов», – рассказала депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приёмной ЕР Алла Полякова.