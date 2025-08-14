Ещё два участка Южно-Лыткаринской автодороги откроют осенью

14 августа 2025, 10:31

оригинал Андрей Воробьёв (справа). Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

В Московской области продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА). Этой осенью планируется открыть движение по ещё двум её участкам: от Лыткаринского шоссе до федеральной трассы М-5 «Урал» и от Каширского шоссе до трассы А-105. Ход работ проверил губернатор региона Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба подмосковного правительства.





Андрей Воробьёв проехал по открытому в июле участку от Володарского до Лыткаринского шоссе и посмотрел, как идёт строительство на пересечении с М-5 «Урал».





«ЮЛА — это очень амбициозный проект: 45 километров концессионной дороги от М-12 до Варшавского шоссе. Некоторые участки уже открыты. Следующий этап — участки от Каширского шоссе до трассы А-105 и от Лыткаринского шоссе до М-5 «Урал» — откроем осенью. А участок от М-5 «Урал» до М-12 «Восток» — до конца года», — сказал глава региона.