Загруженность дорог Подмосковья утром 14 августа составила четыре балла

14 августа 2025, 09:53

Видео: пресс-служба МТДИ МО

На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные сложности с проездом отмечаются на двенадцати вылетных магистралях.





«Заторы наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.