Загруженность дорог Подмосковья утром 14 августа составила четыре балла
Видео: пресс-служба МТДИ МО
На четыре балла из десяти возможных оценивается уровень загруженности дорог Московской области по состоянию на утро четверга, 14 августа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные сложности с проездом отмечаются на двенадцати вылетных магистралях.
«Заторы наблюдаются на федеральной трассе М-2 «Крым», а также на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Варшавское, Каширское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дороги Московской области сегодня утром выехали более миллиона машин, что на полпроцента больше, чем в среднем в пролом месяце.
Водителей призывают быть внимательными за рулём, не превышать разрешённую скорость, соблюдать дистанцию и избегать резкого маневрирования.