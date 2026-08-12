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Ещё к одной услуге на госпортале Подмосковья подключили ИИ-сервис

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

К числу услуг на госпортале Московской области, оказывать которые помогает искусственный интеллект, прибавилась ещё одна — «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.



Теперь нейросеть распознаёт документы, прикреплённые к заявке.

«Проверка документов с помощью ИИ проводится до отправки заявления. И если обнаруживается какая-то ошибка, пользователь может сразу её исправить. Таким образом уменьшится число отказов из-за некорректного заполнения или неполного набора прикреплённых материалов», — говорится в сообщении.
Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё», вкладке «Статус недвижимости». Заявку могут подать наниматели и собственники жилплощади, признанной аварийной.
Лев Каштанов

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