Ещё к одной услуге на госпортале Подмосковья подключили ИИ-сервис
К числу услуг на госпортале Московской области, оказывать которые помогает искусственный интеллект, прибавилась ещё одна — «Информирование о статусе переселения из аварийного жилья». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.
Теперь нейросеть распознаёт документы, прикреплённые к заявке.
«Проверка документов с помощью ИИ проводится до отправки заявления. И если обнаруживается какая-то ошибка, пользователь может сразу её исправить. Таким образом уменьшится число отказов из-за некорректного заполнения или неполного набора прикреплённых материалов», — говорится в сообщении.Услуга размещается в разделе «Гражданам», подразделе «Жильё», вкладке «Статус недвижимости». Заявку могут подать наниматели и собственники жилплощади, признанной аварийной.