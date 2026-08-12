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В Мытищах построили два 24-этажных дома на 736 квартир

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Строительство 24-этажных корпусов №5 и №6 завершили в ЖК «Яуза Парк» в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитки Московской области.



Новостройки получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

«В домах расположены 736 квартир общей площадью 28 600 квадратных метров. Квартиры представлены различных типов — от студий до трехкомнатных, там выполнена чистовая отделка. В некоторых квартирах есть французские балконы», — говорится в сообщении.
Подъезды сделаны по принципу безбарьерной среды для удобства маломобильных жителей и людей с колясками. На прилегающей территории установлены игровые и спортивные площадки, проведено озеленение.

Всего в ЖК «Яуза Парк» входят 20 жилых домов, поликлиника, школа, детские сады и паркинги.
Лев Каштанов

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