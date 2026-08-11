Соцобъекты Пушкинского округа подготовили к зиме
Готовность объектов социальной инфраструктуры Пушкинского округа к новому отопительному сезону достигла 100%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Коммунальные службы продолжают работать в усиленном режиме.
«Все детские сады, школы, учреждения культуры и поликлиники округа прошли необходимые проверки, получили паспорта готовности и полностью укомплектованы для приема тепла», — говорится в сообщении.В настоящее время ведётся подготовка к холодам многоквартирных домов. Сейчас эта работа выполнены на 80%. Завершить её должны к 1 сентября.
Жителей предупреждают, что в первые дни после начала отопительного сезона подача тепла будет проходить по сниженным параметрам. Это необходимо для прогрева сетей.