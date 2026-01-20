Уборку снега в Подмосковье продолжают 5000 дворников и 1500 единиц техники

20 января 2026, 20:45

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Ручной уборкой снега в Подмосковье во вторник заняты около 5000 дворников. Задача – обеспечить жителям безопасный доступ к домам и социальным объектам, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Основные усилия сосредоточены на полной расчистке входных групп, пандусов и крылец многоквартирных домов, очистке лестниц и пешеходных дорожек внутри дворов, организации свободного подъезда к контейнерным площадкам для вывоза коммунальных отходов.

«По состоянию на 19 часов 20 января к уборке придомовых территорий, общественных пространств и муниципальных дорог привлекли порядка 5000 специалистов городского хозяйства осуществляют, а также 1500 единиц подметающей и погрузочной техники. Температура воздуха в регионе составляет -7…5°С. Глубина снежного покрова в некоторых муниципалитетах достигает 49 сантиметров», – отметили в Минчистоты.