Региональные операторы Подмосковья в праздники вывезли 1,5 млн м³ отходов

16 января 2026, 19:46

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные региональные операторы с 1 по 12 января вывезли с контейнерных площадок региона более 1,5 млн м³ твёрдых коммунальных отходов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Больше всего ТКО собрали Сергиево-Посадский, Рузский и Ногинский кластеры.

«Перед нами стояла задача обеспечить своевременный и бесперебойный вывоз отходов в период максимальной нагрузки. Ежедневный план – 21 000 контейнерных площадок. Около 500 из них находятся в частном секторе. В работах задействовали порядка 1300 единиц спецтехники», – рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.