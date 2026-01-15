В Подмосковье на 50% увеличили отбор отходов на комплексах переработки

15 января 2026, 15:24

оригинал Фото: Медиасток.РФ

В Московской области на комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева» на 50% увеличили выборку отходов. Результат стал возможен благодаря внедрению современных технологий и высокой степени автоматизации процессов. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.





Сегодня на КПО автоматизировали более 80% операций и отбирают свыше 40 видов вторичного сырья.



В итоге больше половины отходов возвращают в экономику:

10–15% составляют вторсырьё,

до 25% превращают в топливо из отходов,

ещё около 30% органики перерабатывают в техногрунт.

Фото: Медиасток.РФ