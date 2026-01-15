Достижения.рф

В Подмосковье на 50% увеличили отбор отходов на комплексах переработки

В Московской области на комплексах по переработке отходов «Восток» и «Нева» на 50% увеличили выборку отходов. Результат стал возможен благодаря внедрению современных технологий и высокой степени автоматизации процессов. Об этом рассказали в Минчистоты Московской области.



Сегодня на КПО автоматизировали более 80% операций и отбирают свыше 40 видов вторичного сырья.

В итоге больше половины отходов возвращают в экономику:

  • 10–15% составляют вторсырьё,
  • до 25% превращают в топливо из отходов,
  • ещё около 30% органики перерабатывают в техногрунт.
Одним из ключевых экологических проектов 2025 года стала дегазация карт накопления на КПО «Восток». Система улавливает биогаз, очищает его и преобразует в электроэнергию, которую используют для работы комплекса.

Параллельно в регионе наращивают переработку пластика. Завод «ЭкоЛайн-ВторПласт» увеличил выпуск продукции из вторсырья. В 2025 году предприятие поставило более 50 тысяч контейнеров с содержанием переработанного пластика не только в Москву и Подмосковье, но и в другие регионы России, а еще — в Беларусь и Казахстан.

Отдельное внимание уделяют экологическому просвещению. За год специалисты провели сотни лекций для школьников, сотрудников госучреждений и крупных компаний, а также обучающие курсы для общественных и политических объединений. Большой интерес вызывают экскурсии на комплексы переработки — их уже посетили тысячи человек.

В ходе реализации акции «Разделять легко» школьники Подмосковья собрали почти 68 м³ вторсырья. В проекте приняли участие более 10 000 детей, а самые активные классы получили призы — экоуроки физкультуры.

Пополняется и музей «Культурный слой», где показывают находки с сортировочных лент. В 2025 году коллекция выросла на 88 экспонатов — от старинных предметов до современных артефактов. Посетить музей можно как очно, так и онлайн.
Ирина Паршина

