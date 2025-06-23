Ещё в четырёх подмосковных городах в июле заработают платные парковки
На 12 улицах четырёх городов Московской области в июле расширят существующие и введут новые платные парковки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«1 июля на Торговой площади Дмитрова запустят первую платную парковку на 16 машино-мест. В тот же день в Коломне расширят имеющиеся платные парковки на улицах Яна Грунта, Пушкина, Красногвардейской и Уманской. Тем самым число парковочных мест увеличится на 134. Стоимость парковки для легкового транспорта в этих городах составит 50 рублей за час», – пояснили в ведомстве.15 июля первые платные парковки на 150 машино-мест появятся в Щёлкове. Их устроят в шести зонах на улицах Ленина, Комарова и Пушкина. Там стоимость парковки в час для легкового транспорта тоже составит 50 рублей.
А в Видном в тот же день расширят парковочное пространство и обустроят новые 116 машино-мест на четырёх дорогах: 1-ом Калиновском проезде, площади для разворота автобусов (Рыночный проезд), ул. Кооперативной и ул. Гиоргоса Вассилакопулоса. Припарковаться можно будет за 40 и 50 рублей.
В ведомстве напомнили, что средства, полученные с платных парковок, идут на благоустройство, ремонт и содержание территорий.
Сейчас платные парковки действуют в 17 населённых пунктах. Всю информацию о них можно найти на сайте Минтранса региона.