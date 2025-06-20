В Подмосковье назвали цели нового нацпроекта повышения безопасности на дорогах

20 июня 2025, 21:27

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего в этом году, подход к оценке безопасности на дорогах изменился с социального риска на транспортный. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.





Первое в 2025 году заседание Московской областной комиссии по безопасности дорожного движения прошло в Доме правительства Подмосковья под председательством вице-губернатора Владимира Локтева.

«Новый нацпроект рассматривает именно транспортный риск. Новая цель – снизить смертность в результате ДТП в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023-го. Чтобы повысить безопасность, в Подмосковье продолжится комплекс работ на региональных и муниципальных дорогах. Это создание освещения, строительство тротуаров, устройство ограждений, светофоров, изменение организации движения», – сказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.

«За шесть лет благодаря этому нацпроекту удалось снизить количество аварий и тяжесть их последствий почти на 30%. Сегодня перед нами стоит комплексная задача по повышению безопасности на дорогах в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – сказал вице-губернатор.