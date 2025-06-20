В Подмосковье назвали цели нового нацпроекта повышения безопасности на дорогах
В рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни», стартовавшего в этом году, подход к оценке безопасности на дорогах изменился с социального риска на транспортный. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Первое в 2025 году заседание Московской областной комиссии по безопасности дорожного движения прошло в Доме правительства Подмосковья под председательством вице-губернатора Владимира Локтева.
«Новый нацпроект рассматривает именно транспортный риск. Новая цель – снизить смертность в результате ДТП в полтора раза к 2030 году по сравнению с показателем 2023-го. Чтобы повысить безопасность, в Подмосковье продолжится комплекс работ на региональных и муниципальных дорогах. Это создание освещения, строительство тротуаров, устройство ограждений, светофоров, изменение организации движения», – сказал зампред правительства Московской области Алексей Гержик.Особое внимание уделят 13 аварийным дорогам региональной сети. Их дополнительно обустроят элементами безопасности.
Как отметили в подмосковной Госавтоинспекции, в этом году среди основных и аварийных видов ДТП – столкновения, опрокидывания, наезды на пешеходов, стоящие транспортные средства, велосипедистов и препятствия, съезды с дороги.
Выросло и число аварий с участием водителей в возрасте от 14 до 35 лет. За пять месяцев этого года зафиксировали 819 таких ДТП. Инспекторы и наряды ДПС продолжают рейды по профилактике аварий. Сотрудники администраций округов Московской области с волонтёрами ежедневно дежурят в местах притяжения жителей, привлекая внимание к соблюдению ПДД.
Локтев напомнил, что в прошлом году завершился нацпроект «Безопасные качественные дороги».
«За шесть лет благодаря этому нацпроекту удалось снизить количество аварий и тяжесть их последствий почти на 30%. Сегодня перед нами стоит комплексная задача по повышению безопасности на дорогах в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни», – сказал вице-губернатор.Он добавил, что только системный подход позволит сделать дороги безопаснее и приведёт к стабильному снижению аварийности.