В Подмосковье восстановили разметку более чем на 6 тысячах пешеходных переходов
Разметку восстановили более чем на 6 тысячах подмосковных пешеходных переходах, работы ведутся в рамках летнего содержания дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В летний период дорожники обновили уже 7,4 тысячи км линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья и разметку почти на 6,8 тысячах пешеходных переходах. Это важно для безопасности и комфорта участников движения», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Кроме того, проделана большая работа по уборке мусора: на муниципальных дорогах от мусора очищено около 25 тыс. километров, на региональных — 14 километров. Ведётся также окашивание травы вдоль полос отвода, мытьё тротуаров и ограждений.