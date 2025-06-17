В Подмосковье восстановили разметку более чем на 6 тысячах пешеходных переходов

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Разметку восстановили более чем на 6 тысячах подмосковных пешеходных переходах, работы ведутся в рамках летнего содержания дорог. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«В летний период дорожники обновили уже 7,4 тысячи км линейной разметки на региональных и муниципальных дорогах Подмосковья и разметку почти на 6,8 тысячах пешеходных переходах. Это важно для безопасности и комфорта участников движения», — отметил глава областного Минтранса Марат Сибатулин.
Кроме того, проделана большая работа по уборке мусора: на муниципальных дорогах от мусора очищено около 25 тыс. километров, на региональных — 14 километров. Ведётся также окашивание травы вдоль полос отвода, мытьё тротуаров и ограждений.
Лев Каштанов

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