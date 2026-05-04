Около 450 спортсменов открыли сезон легкоатлетической эстафетой в Ступине

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

В Ступине на площади имени В.И. Ленина прошла традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая годовщине Великой Победы, а также Празднику Весны и Труда. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Мероприятие собрало около 450 участников – воспитанников детских спортивных клубов, представителей промышленных предприятий, общественных организаций и других любителей бега. На соревнования было заявлено более 80 команд.

«Традиционная легкоатлетическая эстафета проводится в Ступине в 74-й раз. Мне приятно видеть ребят со знаменем Победы. В этом году мы отмечаем не только её 81-ю годовщину, но и 85-летие Битвы за Москву. Именно здесь, на земле Южного Подмосковья, наши войска не только остановили врага, но и впервые погнали его – и гнали до Берлина! Всех с наступающим праздником Победы», – поздравил спортсменов депутат Мособлдумы Андрей Голубев.