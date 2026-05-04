Ташуев назвал несчастным случаем ситуацию с допинг-пробой Заболотного
Российский тренер Сергей Ташуев назвал несчастным случаем ситуацию с допинг-пробой нападающего «Спартака» Антона Заболотного. Об этом он заявил в беседе с Metaratings.ru.
Ранее футболиста временно отстранили от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа, взятого в рамках внесоревновательного тестирования. С 30 апреля меру отменили, и РУСАДА разрешило спортсмену участвовать в тренировках и матчах.
«Надо понимать, что за препараты принимал Заболотный и как так получилось. Не думаю, что Антон сознательно что-то употреблял, учитывая, что он не играет. Даже на замену выходит редко. Какой смысл? Это не поддается логике. Думаю, это несчастный случай», – подчеркнул Ташуев.В предыдущий раз 34-летний форвард сыграл 19 апреля в матче 25-го тура чемпионата России против «Ахмата» (3:1). В текущем сезоне он провел 16 встреч во всех турнирах, не забив ни одного гола и отметившись тремя передачами. Контракт Заболотного со «Спартаком» рассчитан до 30 июня этого года.