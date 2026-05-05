Подмосковная синхронистка Плеханова завоевала две медали Кубка мира

05 мая 2026, 09:13

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые медали завоевала спортсменка из Московской области Валерия Плеханова на Кубке мира по синхронному плаванию в составе российской сборной. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Награды национальная команда, за которую выступала Плеханова, взяла в дисциплинах «акробатическая группа» и «группа – произвольная программа».





«В соревнованиях женских акробатических групп россиянки поднялись на высшую ступень пьедестала почёта, а серебро и бронзу получили представительницы Китая. За произвольную программу женских групп золото также взяли российские спортсменки, второе место заняли синхронистки из КНР, а третье — итальянки», — говорится в сообщении.