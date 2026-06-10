Пассажирам общественного транспорта Подмосковья раздадут ещё 600 бутылок воды

10 июня 2026, 14:04

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Подмосковье в среду из-за жаркой погоды продолжили раздавать воду пассажирам общественного транспорта. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Московской области.





Желающие могут получить бутылки с прохладной питьевой водой на автобусных остановках, вокзалах, авто- и железнодорожных станция в часы пик. Сотрудники Мострансавто планируют раздать ещё порядка 600 бутылок.

«В акции также участвуют сотрудники компаний ЦППК и МТППК. Они раздают воду на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савёловском, Ярославском и Ленинградском вокзалах, а также на подмосковных станциях Железнодорожная, Подольск и Раменское», – отметили в ведомстве.