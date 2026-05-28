Этап чемпионата России по дрэг-рейсингу пройдёт в Быково 30–31 мая

28 мая 2026, 17:46

Первый этап RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, состоится 30 и 31 мая на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково, ​сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.





В соревнованиях примут участие более 100 гонщиков из разных регионов страны. Многие пилоты перестроили свои автомобили и мотоциклы к новому сезону, чтобы обновить личные рекорды. В рамках первого этапа пройдёт традиционный фестиваль Russian Weekend Drags от сообщества Mad Buckets – крупнейшего объединения любителей классических американских автомобилей.



Посетители увидят классику заокеанского автопрома начиная с 1950-х годов, яркие кастом-проекты и редкие современные машины. В воскресенье часть машин выйдет на дрэг-стрип, а по итогам дня организаторы наградят самых быстрых участников.



Соревнования проводят в нескольких сериях:

Про — для профессиональной техники с каркасом безопасности;

Про Стрит — для самых быстрых дорожных машин;

Стрит — для всего спектра дорожных автомобилей;

Клуб — для кастомной техники с механической трансмиссией;

Мото — для мотоциклов.