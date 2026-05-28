Этап чемпионата России по дрэг-рейсингу пройдёт в Быково 30–31 мая
Первый этап RDRC, чемпионата и Кубка России по дрэг-рейсингу, состоится 30 и 31 мая на автодроме RDRC Racepark в подмосковном Быково, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
В соревнованиях примут участие более 100 гонщиков из разных регионов страны. Многие пилоты перестроили свои автомобили и мотоциклы к новому сезону, чтобы обновить личные рекорды. В рамках первого этапа пройдёт традиционный фестиваль Russian Weekend Drags от сообщества Mad Buckets – крупнейшего объединения любителей классических американских автомобилей.
Посетители увидят классику заокеанского автопрома начиная с 1950-х годов, яркие кастом-проекты и редкие современные машины. В воскресенье часть машин выйдет на дрэг-стрип, а по итогам дня организаторы наградят самых быстрых участников.
Соревнования проводят в нескольких сериях:
- Про — для профессиональной техники с каркасом безопасности;
- Про Стрит — для самых быстрых дорожных машин;
- Стрит — для всего спектра дорожных автомобилей;
- Клуб — для кастомной техники с механической трансмиссией;
- Мото — для мотоциклов.
Гостей ждут дрифт- и дрэг-такси, автограф-сессии пилотов. Также организаторы откроют доступ в зону технического парка, где можно посмотреть и сфотографироваться со всеми машинами-участницами. Автодром RDRC Racepark расположен на территории бывшего аэропорта Быково: покрытие взлётно-посадочной полосы заменили на новое, соответствующее мировым стандартам FIA.
Открытие гоночного сезона состоялось 16 и 17 мая на фестивале суперкаров Анлим. Место проведения: Московская область, городской округ Жуковский, деревня Быково, автодром RDRC Racepark (бывший аэропорт Быково). Дата проведения: 30–31 мая 2026 года, начало в 10:00.
Этап RDRC, чемпионат и Кубок России по дрэг-рейсингу проводятся в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».