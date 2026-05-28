В Дмитрове ищут подрядчика на благоустройство парка «Берёзовая роща»
В парке культуры и отдыха «Берёзовая роща», расположенном на Московской улице в Дмитрове, планируют провести благоустройство. Подряд на работы выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.
«Подрядчик должен будет благоустроить территорию общей площадью 7,6 га. Работы нужно завершить в 2027 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 718 миллионов 239 тысяч 784 рубля 91 копейку. Заявки принимаются до 5 июня. Благоустройство запланировано в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды» за счёт бюджетов региона и округа.