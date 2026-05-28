В работу управляющих компаний Подмосковья внедрят «Яндекс Вектор»

28 мая 2026, 17:16

Управляющие организации Московской области начнут использовать цифровую платформу «Яндекс Вектор». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Платформа помогает распределять задачи между сотрудниками и контролировать их выполнение. Свою эффективность этот инструмент уже показал в работе муниципальных коммунальных служб Подмосковья.





«Система даёт возможность определять местоположение сотрудников и техники, а также объём и качество выполненных работ. Теперь этот инструмент получат и наши управляющие организации. В пилотный проект вошли 20 компаний, в управлении которых находится наибольшее число домов», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.