В работу управляющих компаний Подмосковья внедрят «Яндекс Вектор»

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Управляющие организации Московской области начнут использовать цифровую платформу «Яндекс Вектор». Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.



Платформа помогает распределять задачи между сотрудниками и контролировать их выполнение. Свою эффективность этот инструмент уже показал в работе муниципальных коммунальных служб Подмосковья.

«Система даёт возможность определять местоположение сотрудников и техники, а также объём и качество выполненных работ. Теперь этот инструмент получат и наши управляющие организации. В пилотный проект вошли 20 компаний, в управлении которых находится наибольшее число домов», — рассказал министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.
По итогам пилота в регионе примут решение о масштабировании этого опыта.

Ранее сообщалось, что запросы в управляющую компанию жители Московской области могут подавать через приложение «Госуслуги Дом». Кроме того, с помощью этого приложения можно оплачивать ЖКУ, заказывать проверку счётчиков, общаться с соседями в официальном домовом чате и участвовать в общих собраниях собственников. В приложении также есть актуальная информация о сроках капремонта дома, перечне работ и состоянии спецсчёта.
Лев Каштанов

