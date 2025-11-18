Ежедневно около 60 дефектов дорожного покрытия устраняют в Подмосковье
В Солнечногорске и Химках специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на региональных дорогах. Работы затронули посёлок Поварово и деревню Рахманово в Солнечногорске, а еще — деревню Брехово, Пикино и посёлок Лунево в Химках, сообщили в Минтрансе Московской области.
Каждый день дорожники устраняют примерно 60 дефектов покрытия, чтобы движение было безопасным и комфортным для жителей. Ямочный ремонт в Подмосковье проводят на протяжении всего года, зимой используют литой асфальтобетон или холодную смесь, в зависимости от температуры.
Инспектирование дорог и ремонт продолжают ежедневно: участки определяют после обследований с учётом погодных условий. Все работы фиксируют в системе контроля и планирования дорожной инфраструктуры с фотоматериалами, чтобы отслеживать качество и прогресс ремонта.
Читайте также: