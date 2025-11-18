Ежедневно около 60 дефектов дорожного покрытия устраняют в Подмосковье

18 ноября 2025, 17:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Солнечногорске и Химках специалисты Мосавтодора провели ямочный ремонт на региональных дорогах. Работы затронули посёлок Поварово и деревню Рахманово в Солнечногорске, а еще — деревню Брехово, Пикино и посёлок Лунево в Химках, сообщили в Минтрансе Московской области.