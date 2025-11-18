В Подмосковье построили 16 новых тротуаров к туристическим точкам

18 ноября 2025, 15:57

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области обустроили 16 новых тротуаров к популярным туристическим точкам. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе региона.





В Можайском округе тротуар построили в деревне Семёновское — здесь есть смотровая площадка, откуда видно направления основных мест сражения Бородинской биты. Также завершили работы на участке от Семёновского до посёлка Ворошилово, где расположены памятники героям Бородинского сражения и Спасо-Бородинский монастырь.





«Порядка 16,5 км новых тротуаров появились в семи городских и муниципальных округах Подмосковья. Таким образом, у любителей пеших прогулок появились новые маршруты к историческим и культурным достопримечательностям: церквям, музеям и усадьбам», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.



Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

