В Подмосковье построили 16 новых тротуаров к туристическим точкам
В Московской области обустроили 16 новых тротуаров к популярным туристическим точкам. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе региона.
В Можайском округе тротуар построили в деревне Семёновское — здесь есть смотровая площадка, откуда видно направления основных мест сражения Бородинской биты. Также завершили работы на участке от Семёновского до посёлка Ворошилово, где расположены памятники героям Бородинского сражения и Спасо-Бородинский монастырь.
«Порядка 16,5 км новых тротуаров появились в семи городских и муниципальных округах Подмосковья. Таким образом, у любителей пеших прогулок появились новые маршруты к историческим и культурным достопримечательностям: церквям, музеям и усадьбам», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.В деревне Пущино Серпуховского округа новый тротуар теперь ведёт к усадьбе «Пущино-на-Наре» — памятнику XVIII века. Новые дорожки также разместили у церкви Флора и Лавра в селе Игумново и храма Николая Чудотворца в посёлке Большевик.
В Пушкино в микрорайоне Мамонтовка сразу два тротуара положили к Даче Мамонтовых — месту, где бывали Виктор Васнецов, Валентин Серов и Антон Чехов.
В Богородском округе комфортный подход теперь ведёт к церкви Троицы Живоначальной в селе Балобаново, в Коломне — к церкви Владимирской иконы Божией Матери в посёлке Индустрия, а в Раменском округе безопасный путь сделали в посёлке Рылеево у храма Преображения Господня.
Для удобства маломобильных граждан на всех тротуарах использовали заниженный бордюр и тактильную плитку. Всего по нацпроекту в Подмосковье до конца года построят 62 км новых тротуаров.