С улиц Московской области за неделю эвакуировали более 4,1 тыс. машин

18 ноября 2025, 12:06

Видео: пресс-служба МТДИ МО

Свыше 4,1 тыс. машин, нарушивших правила стоянки и остановки, эвакуировали в Московской области на минувшей неделе. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Всего на штрафные стоянки на прошлой неделе отправили 4146 автомобилей. Это на 164 машины больше, чем неделей ранее.





«Больше всего автомобилей-нарушителей эвакуировали в округе Красногорск — 479. Второе место недельного антирейтинга занял округ Химки с 394 эвакуированными машинами. На третьем месте округ Мытищи (324 машины), на четвёртом — Ленинский (323 машины), а на пятом — Люберцы (257 машин)», — говорится в сообщении.