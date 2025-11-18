В десяти округах Московской области отремонтировали дорожные знаки

18 ноября 2025, 15:36

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Повреждённые и отсутствующие знаки восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы провели на трёх участках в городской черте и семи — в малых населённых пунктах.





«В городах дорожные знаки привели в порядок, в частности, на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на улице Кольцо в Дмитрове и на Борисовском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.