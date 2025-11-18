В десяти округах Московской области отремонтировали дорожные знаки
Повреждённые и отсутствующие знаки восстановили специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в десяти округах Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Работы провели на трёх участках в городской черте и семи — в малых населённых пунктах.
«В городах дорожные знаки привели в порядок, в частности, на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на улице Кольцо в Дмитрове и на Борисовском шоссе в Серпухове», — говорится в сообщении.Кроме того, знаки отремонтировали в солнечногорской деревне Курилково, в раменском посёлке Дружба, в деревне Данилово Павлово-Посадского округа, на Монинском шоссе в посёлке Свердловский Лосино-Петровского округа, на улице Центральная в ступинском селе Старая Ситня, на Новинском шоссе в щёлковском посёлке Монино и на улице Садовая в деревне Ерново округа Зарайск.