Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 мая составила четыре балла

06 мая 2026, 10:09

На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.





«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.