Загруженность дорог в Подмосковье утром 6 мая составила четыре балла
На четыре балла из десяти возможных оценивается степень загруженности автодорог в Московской области по состоянию на утро среды, 6 мая. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Основные заторы наблюдаются на 11 вылетных магистралях при движении по направлению к Москве.
«Сложности с проездом отмечаются на следующих шоссе: Энтузиастов, Пятницкое, Волоколамское, Рублёво-Успенское, Можайское, Минское, Калужское, Варшавское, Носовихинское, Щёлковское и Ленинградское», — говорится в сообщении.Всего на дорогах в Подмосковье сегодня утром насчитали свыше 1,1 млн машин. Это на 9,1% больше, чем в среднем в прошлом месяце.
Водителей просят быть внимательными, не отвлекаться на гаджеты, избегать резкого маневрирования, соблюдать дистанцию, не превышать разрешённую скорость и заранее притормаживать перед пешеходными переходами.