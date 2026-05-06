В Подмосковье утвердили майский график приёма областных властей
График приёма жителей руководителями министерств и ведомств Московской области на май утвердил губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.
Приём организован по рабочим дням по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Желающих будут принимать как в первой, так и во второй половине дня — с 10:00 или с 15:00.
Кроме того, утверждён график проведения бесплатных юридических консультаций от Московской областной коллегии адвокатов.
Такие консультации могут получить только жители Подмосковья. Необходимо заранее записаться на приём. Это можно сделать по многоканальному телефону: +7-498-602-31-13.
