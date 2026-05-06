Достижения.рф

В Подмосковье утвердили майский график приёма областных властей

оригинал Фото: медиасток.рф

График приёма жителей руководителями министерств и ведомств Московской области на май утвердил губернатор региона Андрей Воробьёв. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного правительства.



Приём организован по рабочим дням по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом №4, строение 1, бизнес-центр «Кубик», секция В. Желающих будут принимать как в первой, так и во второй половине дня — с 10:00 или с 15:00.

Фото: пресс-служба правительства МО
Кроме того, утверждён график проведения бесплатных юридических консультаций от Московской областной коллегии адвокатов.
Фото: пресс-служба правительства МО
Такие консультации могут получить только жители Подмосковья. Необходимо заранее записаться на приём. Это можно сделать по многоканальному телефону: +7-498-602-31-13.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0