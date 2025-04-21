Ежегодную выплату в 18 тыс. рублей получили свыше 27 тыс. подмосковных доноров

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Ежегодную выплату получили более 27 тыс. подмосковных доноров. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития региона. Там уточнили, что выплата в этом году проиндексирована на 4,5% и составила более 18 тыс. рублей.
«В нашем регионе свыше 27 тыс. жителей имеют звание почётного донора. Только в этом году областной центр крови заготовил порядка 20 тонн крови и её компонентов, а впервые стали донорами более 4 тыс. человек», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как отметили в Минсоцразвития, в Московской области предусмотрены региональные меры поддержки жителей, награждённых знаком «Почётный донор СССР» или «Почетный донор России». В числе этих мер – бесплатный проезд на городском транспорте Подмосковья и Москвы, компенсация за коммунальные услуги, ежемесячные выплаты донорам пенсионерам и предпенсионерам.
Как напомнили в региональном Минсоцразвития, стать донором может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови и прошедший специальное медобследование. Чтобы получить статус почётного донора, нужно сдать кровь 40 раз, а плазму – 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.
Подробную информацию о донорстве можно найти на портале.
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