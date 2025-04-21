Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ Ежегодную выплату в 18 тыс. рублей получили свыше 27 тыс. подмосковных доноров

Ежегодную выплату в 18 тыс. рублей получили свыше 27 тыс. подмосковных доноров

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Оригинал
Ежегодную выплату получили более 27 тыс. подмосковных доноров. Такие данные привели в пресс-службе Министерства социального развития региона. Там уточнили, что выплата в этом году проиндексирована на 4,5% и составила более 18 тыс. рублей.
«В нашем регионе свыше 27 тыс. жителей имеют звание почётного донора. Только в этом году областной центр крови заготовил порядка 20 тонн крови и её компонентов, а впервые стали донорами более 4 тыс. человек», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как отметили в Минсоцразвития, в Московской области предусмотрены региональные меры поддержки жителей, награждённых знаком «Почётный донор СССР» или «Почетный донор России». В числе этих мер – бесплатный проезд на городском транспорте Подмосковья и Москвы, компенсация за коммунальные услуги, ежемесячные выплаты донорам пенсионерам и предпенсионерам.

Как напомнили в региональном Минсоцразвития, стать донором может любой гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний к донорству крови и прошедший специальное медобследование. Чтобы получить статус почётного донора, нужно сдать кровь 40 раз, а плазму – 60 раз или сочетать количество сдачи обоих компонентов.

Подробную информацию о донорстве можно найти на портале.

Читайте также:

В Подмосковье начался региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

В подмосковный центр Мещерякова поступило новое реабилитационное оборудование

Первая летняя смена в лагере для детей участников спецоперации начнётся 30 мая
#подмосковье
#московская область
#минсоцразвития мо
#донор
#кровь
#плазма крови
#донорская кровь
#выплаты
#здоровье
#здравоохранение
Подмосковный тепличный комплекс заместил европейских шмелей российскими
21 апреля 2025, 19:13

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» активно осуществляет пошаговое импортозамещение. Так, холдинг перешёл на использование отечественных шмелей для опыления своих тепличных культур, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Шмели играют ключевую роль в опылении томатов и огурцов. До введения западных санкций в тепличном комплексе «Подмосковье» из городского округа Воскресенск использовали шмелей, завезённых из Турции, Голландии и Израиля. Сейчас в технологическом процессе участвуют шмели, выращенные на фермах Воронежской и Тамбовской областей.
«Выбор в пользу отечественных производителей шмелей обусловлен рядом факторов. Во-первых, они имеют более конкурентоспособные цены. Во-вторых, они обеспечивают высокую производительность и оптимизированную логистику поставок. Также российские производители ведут селекционную работу, позволяющую получать шмелей с более высокой эффективностью», – отметили в ведомстве.
Использование шмелей в качестве опылителей не только повышает урожайность овощей на 20-30%, но и улучшает качество и размер плодов.

Агропромышленный холдинг «ЭКО-культура» – один из крупнейших в России производителей овощной продукции защищённого грунта.

Читайте также:

Московская область лидирует в России по производству йогуртов

В Подмосковье проверили более 158 тыс. сельскохозяйственного скота на бруцеллёз

Подмосковье представит сельский туризм на форуме «SIFT-2025» в Сочи
#подмосковье
#московская область
#сельское хозяйство
#минсельхозпрод мо
#овощи
#насекомые
#теплица
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юбилейный Гагаринский забег официально открыл беговой сезон в Подмосковье
21 апреля 2025, 18:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Более 1 тыс. участников стартовали на Гагаринском забеге в Звёздном городке. Это один из старейших легкоатлетических забегов в Подмосковье, сообщили в пресс-службе Миниспорта Московской области.
По традиции эти соревнования, посвящённые первому полёту человека в космос, официально открывают беговой сезон в Московской области. Маршрут пролегал по центру Звёздного городка. Спортсмены не только познакомились с достопримечательностями города, но воспользовались редкой возможностью побывать в закрытом городе, где живут космонавты.

Любителям бега были предложены пять дистанций – 300 м, 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Самому младшему стартовавшем спортсмену исполнилось 6 лет, старшему – 73 года.
«Космос, спорт, заряд энергии – здесь очень много общего. Сегодня у нас рекордное количество участников. Всем желаем отличного настроения, зарядиться спортом и активно начать беговой сезон», – сказал директор проектов «Лиги Героев» Денис Анников.
Результаты забега опубликованы по ссылке.

Для гостей мероприятия подготовили праздничную фан-зону с тематическими локациями и концертной программой. Кроме того, болельщики смогли посетить музей Центра подготовки космонавтов и познакомиться с историей покорения космоса.

Читайте также:

Восемь команд из Раменского стали участниками семейного футбольного турнира

Подмосковные пловцы завоевали семь медалей чемпионата России

Баскетболисты клуба «Мытищи» выиграли первенство Московской области
#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#минспорта мо
#забег
#звёздный городок
#лёгкая атлетика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шатурские волонтёры узнали о работе органов местного самоуправления
21 апреля 2025, 18:15

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Волонтёрам молодёжного центра Шатурского рассказали о работе органов местного самоуправления. Вместе с директором центра Александром Гуреевым они побывали на экскурсии в администрации муниципального округа.
«Руководитель МЦУР Марина Чуева рассказала о работе Центра управления регионом. Это система, которая собирает и анализирует жалобы и обращения жителей из разных источников – с портала «Добродел», из Единой диспетчерской службы ЖКХ, соцсетей. 10 специалистов МЦУР каждый день распределяют задачи между ответственными организациями и контролируют своевременное и качественное исполнение заявок от граждан. Так, на прошлой неделе в Шатуре лидировали проблемы с водоснабжением и качеством дорожного полотна», – сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
О деятельности местного совета депутатов волонтёры узнали от народного избранника двух созывов, директора лицея Рошаля Татьяны Жуковой. Интересы избирателей в округе представляют 25 депутатов. На основе всеобщего голосования они принимают устав округа и утверждают местный бюджет. На заседаниях рассматривают вопросы социально-экономического развития округа и принимают по ним решения.
«Начальник отдела информационных технологий Алексей Карцев рассказал, как в администрации организуют видеоконференции с областным правительством. Впервые технологии, позволяющие вести совещания на расстоянии, протестировали несколько лет назад во время пандемии коронавируса. Удобство работы онлайн внедрили в повседневную практику», – добавили в администрации.
Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

Кроме того, специалисты отдела организуют для жителей прямые эфиры по актуальным вопросам. Пользователи соцсетей могут задать вопросы и получить ответы онлайн.

В общественной приемной школьники встретились с участником спецоперации, руководителем шатурского отделения Ассоциации ветеранов СВО Василием Карповым. Итоги встречи подвела замглавы округа Наталья Фёдорова. Она ответила на вопросы ребят. За чашкой чая обсудили развитие округа, выбор профессий и многое другое.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил жителей Подмосковья с днём местного самоуправления. Он отмечается в России 21 апреля.

Читайте также:

Шатурские волонтёры испекли куличи для детей, встретивших Пасху в больницах

В парке Шатуры появится футуристический арт-объект

Шатурские школьники побывали с экскурсией на крупном мебельном производстве
#шатура
#подмосковье
#московская область
#молодёжь
#цур
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Капремонт школы в Высоковске завершат до конца лета
21 апреля 2025, 18:01

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В школе «Содружество», расположенной на Первомайской улице в городе Высоковск округа Клин, ведётся капитальный ремонт, в настоящее время его готовность составляет 50,5%, завершить работы планируется до начала нового учебного года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«Здание было построено в 1965 году, его общая площадь составляет более 4,2 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте обшивают стены гипсокартоном и красят их, устанавливают подвесные потолки, монтируют вентиляцию и отопление, а также обновляют фасады. В работах задействованы 48 человек, используется две единицы техники», — говорится в сообщении.
Согласно проекту, в рамках капитального ремонта в школе должны обновить крышу, фасад и входные группы, поменять инженерные сети, провести отделку помещений, установить новое оборудование и мебель, а также благоустроить прилегающую территорию.

Читайте также:

Готовность капремонта школы в посёлке Красково превысила 30%

В Подмосковье за неделю переселили из аварийного жилья 78 человек

В Кашире завершают строительство элеватора
#минстройкомплекс мо
#строительство
#министерство строительного комплекса мо
#капремонт
#клин
#школа
#капитальный ремонт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Расписание электричек Ленинградского направления изменится 26 апреля
21 апреля 2025, 17:35

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится в субботу, 26 апреля, в связи с ремонтно-путевыми работами на участках Москва —Подсолнечная и Бологое — Крюково, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МТППК.
«Часть поездов, курсирующих на участке МЦД-3 между Москвой и станцией Зеленоград-Крюково, отменят, у ряда электричек изменится время отправления и прибытия, некоторые проследуют по укороченному маршруту. А на участке межу Москвой и станцией Подсолнечная часть поездов отменят, а у части сократят число остановок», — говорится в сообщении.
Пассажиров просят учесть эту информацию при планировании поездок. Актуальное расписание они могут посмотреть на информационных табло на вокзалах и станциях, а также онлайн — на сайте МТППК или через приложение «РЖД Пассажирам».

Читайте также:

На дорогах в 10 округах Московской области отремонтировали ограждения

В Подмосковье за неделю оптимизировали работу семи светофоров

На 62-м км трассы М-2 «Крым» ограничили движение из-за ремонта путепровода
#минтранс мо
#расписание
#график
#железная дорога
#электрички
#поезда
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате