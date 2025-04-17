Первая летняя смена в лагере для детей участников спецоперации начнётся 30 мая

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Московской области дети участников спецоперации могут отдохнуть в летние каникулы в оздоровительном лагере «Литвиново» по бесплатным путёвкам. Эти путёвки предоставляют детям от семи до 15 лет, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«30 мая в лучшем детском лагере региона «Литвиново» стартует первая смена для детей участников СВО. Каждый год по бесплатным путёвкам в этом лагере отдыхают более 3 тыс. детей. На базе оздоровительного комплекса прошлым летом запустили новый проект – палаточный лагерь. Ребята просили больше активностей на природе, турпоходов, и уже через пару месяцев они смогут погрузиться в эту атмосферу. Первая смена там стартует 15 июня», – рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Как добавили в ведомстве, всего летом будет организовано шесть лагерных смен по 14 дней. Каждая уникальность и тематическую направленность. Детей ждут пятиразовое питание, спортивные соревнования, творческие фестивали, увлекательные конкурсы и насыщенные дни.
Получить путёвку в лагерь можно проактивно. Родителям позвонят из муниципального центра поддержки семей или из управления образования администрации городского округа и предложат путёвки в лагерь.
Помимо этого, получить путевку можно и самостоятельно. Для этого нужно обратиться в отдел образования администрации городского округа. Там помогут оформить заявление и расскажут, какие нужны документы. Если мест на желаемую дату заезда не будет, отправиться в лагерь предложат на другую смену.
Всю информацию о детских летних оздоровительных лагерях и получении путёвок можно найти на портале.
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Лора Луганская