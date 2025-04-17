В Подмосковье начался региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 30 работодателей собрались с Ступине, где стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
На ярмарке представлены сотни вакансий в таких сферах, как высокоточные приборы, комплектующие для авиации, упаковка для товаров, пассажироперевозки, сельское хозяйство, услуги, производство продуктов, банковская сфера, силовые структуры и многие другое.
Как уточнили в министерстве, безработица в Московской области достигла рекордно низких значений. Сейчас число официально зарегистрированных безработных – около 5,3 тыс. человек, а потребность в работниках на предприятиях превышает 70 тыс.
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Как уточнили в министерстве, безработица в Московской области достигла рекордно низких значений. Сейчас число официально зарегистрированных безработных – около 5,3 тыс. человек, а потребность в работниках на предприятиях превышает 70 тыс.
«Сейчас одна из задач – связать потребности предприятий с теми колледжами и вузами, которые готовили бы кадры специально под эти предприятия. У нас не должно быть людей, которые ушли бы «в никуда», потому что их специальности не будут востребованы», – сказала замминистра социального развития Московской области Лариса Туманова.На мероприятии подписали соглашение об индивидуальном взаимодействии между Кадровым центром Подмосковья и Ассоциацией ветеранов СВО.
«В нашей организации состоят около 500 участников спецоперации. Это ребята, которые вернулись и адаптируются к мирной жизни, те, кто готов сейчас приступить к обучению, переобучению и трудоустройству. Чтобы это происходило эффективнее, сегодня мы и подписываем это соглашение», - пояснила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья НестероваРегиональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Подмосковье проходит с 16-19 апреля в семи городских округах, а также на онлайн-площадке.
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Лора Луганская