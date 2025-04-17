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В Подмосковье начался региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

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Более 30 работодателей собрались с Ступине, где стартовал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
На ярмарке представлены сотни вакансий в таких сферах, как высокоточные приборы, комплектующие для авиации, упаковка для товаров, пассажироперевозки, сельское хозяйство, услуги, производство продуктов, банковская сфера, силовые структуры и многие другое.

Как уточнили в министерстве, безработица в Московской области достигла рекордно низких значений. Сейчас число официально зарегистрированных безработных – около 5,3 тыс. человек, а потребность в работниках на предприятиях превышает 70 тыс.
«Сейчас одна из задач – связать потребности предприятий с теми колледжами и вузами, которые готовили бы кадры специально под эти предприятия. У нас не должно быть людей, которые ушли бы «в никуда», потому что их специальности не будут востребованы», – сказала замминистра социального развития Московской области Лариса Туманова.
На мероприятии подписали соглашение об индивидуальном взаимодействии между Кадровым центром Подмосковья и Ассоциацией ветеранов СВО.
«В нашей организации состоят около 500 участников спецоперации. Это ребята, которые вернулись и адаптируются к мирной жизни, те, кто готов сейчас приступить к обучению, переобучению и трудоустройству. Чтобы это происходило эффективнее, сегодня мы и подписываем это соглашение», - пояснила исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Наталья Нестерова
Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства в Подмосковье проходит с 16-19 апреля в семи городских округах, а также на онлайн-площадке.

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Названы самые необычные вещи, забытые пассажирами ЦППК с начала года
17 апреля 2025, 22:45

Фото: пресс-служба АО «Центральная ППК»

С января по март пассажиры ЦППК оставили в поездах 141 предмет, причём более 40% из них – в феврале. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса со ссылкой на данные Центральной ППК.
«В основном в вагонах забывают сумки, рюкзаки и пакеты. Но встречались и необычные находки. Так, в поезде на Казанском направлении обнаружили бесхозную туристическую палатку, на станции Одинцово — двух кукол. На станции Щербинка оставили коробку с детской игрушкой, на Белорусском направлении – две радиостанции, а в поезде, следовавшем до станции Усово, – тубус», – рассказали в пресс-службе.
Там напомнили, что найти вещи, оставленные в поезде МЦД, можно через контакт-центр «Московский транспорт» — номер 3210 (с мобильного телефона).

Забытая ручная кладь поступает на склады на станциях метро «Черкизовская» «Деловой центр» и «Котельники». Там она хранится до шести месяцев.

Чтобы найти предметы, забытые в других пригородных поездах, нужно обратиться в полицию на станции или в линейный отдел транспортной полиции в конечной точке маршрута.

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Международный кинофестиваль «17 мгновений...» им. Тихонова стартует 24 апреля
17 апреля 2025, 22:21

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

IX Международный кинофестиваль «17 мгновений...» имени Вячеслава Тихонова пройдёт в Павловском Посаде 24-27 апреля. В этом году его приурочат к 80-летию Великой Победы и к Году защитника Отечества, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
«В рамках фестиваля состоятся два киноконкурса: полнометражных фильмов, на который представлено 10 работ включая фильмы из Якутии, Татарстана, Крыма, Белорусии и Сербии, а также конкурс сериалов. Внеконкурсную программу представят 22 фильма. Также в программе – показы ретроспективных фильмов, спектакли, конкурс актёрской песни «Эх, яблочко», творческие встречи, экскурсии, круглые столы и мастер-классы», – рассказали в министерстве.
Особое внимание этом году уделят патриотическому контенту.

Кроме того, будет представлена театральная программа, в которую вошли спектакли театра «У Никитских ворот» «Всегда ты будешь», Владимирского академического театра драмы «Ополчение невест» и Московского армянского театра Славы Степаняна «Ищу любимую».

Площадками фестиваля станут городские учреждения культуры. Но главной остается современное мультимедийное пространство Дома-музея В.В. Тихонова.

Программа IX Международного кинофестиваля «17 мгновений...» им. В. Тихонова размещена на сайте мероприятия. Вход на большинство мероприятий будет свободным.

Фестиваль проходит с 2017 года на малой родине Народного артиста СССР Вячеслава Тихонова. Президент фестиваля — актриса и продюсер Анна Тихонова.

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В Московской области с начала года удалили более 7 тыс. незаконных граффити
17 апреля 2025, 21:54

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Подмосковные коммунальные службы с начала года ликвидировали 7 323 граффити, созданных уличными художниками без разрешения органов местного самоуправления. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там напомнили, что такие изображения считаются несанкционированными.
«Подобное творчество на фасадах многоквартирных домов, заборах или детских игровых площадках ухудшает внешний вид городских пространств, который контролируется со стороны министерства, в том числе камерами «Безопасный регион». Самое большое количество незаконных граффити устранено в Балашихе (675), Подольске (630) и Мытищах (611)», – отметили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что специалисты удаляют вандальные изображения, закрашивая их подходящими красками или применяя специальные моющие составы.

Жителям Подмосковья напомнили, что за незаконное размещение граффити предусмотрен штраф до 40 тыс. рублей.

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Подмосковная компания стала третьим в мире производителем криогранулированных заквасок
Подмосковье стало третьим в мире производить криогранулированные закваски
17 апреля 2025, 21:25

Фото: пресс-служба холдинга «СОЮЗСНАБ»

Первое в России импортозамещающее производство криогранулированных заквасочных культур вышло на полную мощность. Его в подмосковном Красногорске запустил холдинг «СОЮЗСНАБ», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Таким образом, подмосковная компания стала третьим в мире производителем, освоившим эту инновационную технологию. Над высокотехнологичным проектом команда биотехнологов и инженеров работала восемь лет. Продукция позволит производить молочную продукцию высокого качества. ​
«Новое производство замороженной закваски запустили в начале года, а сейчас компании удалось вывести предприятие на полную мощность. Объём инвестиций в масштабный проект оценивается в 0,5 млрд рублей. На таких заквасках можно перерабатывать до 2 млн тонн молока в год. Это не только обеспечит российский рынок, но и откроет перспективы международной конкуренции», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ключевой элемент нового производства – полностью автоматизированный криогранулятор, созданный с нуля и превосходящий зарубежные аналоги по точности и эффективности.
«Запуск нового производства – это стратегический шаг в развитии импортозамещения, обеспечивающий отечественным предприятиям доступ к инновационному продукту для выпуска молочной продукции с улучшенными характеристиками», – пояснила руководитель Научно-исследовательского центра пищевой промышленности и фармацевтики ГК «СОЮЗСНАБ» Елена Русанова.
Она добавила, что речь идёт об увеличении срока хранения и улучшении вкусовых свойств молочной продукции.

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В Подмосковье определились 15 финалистов конкурса «Учитель года»
17 апреля 2025, 21:00

Фото: пресс-службе Минобразования МО

В Московской области завершился первый тур регионального конкурса «Учитель года Подмосковья 2025». Участниками стали 57 педагогов – победителей муниципальных этапов, сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Конкурсанты прошли три испытания: «Методическая мастерская», «Урок» и «Классный час»
«Участники продемонстрировали свой профессиональный опыт, умение работать с незнакомыми классами и навыки коммуникации с детьми. Выступления оценивало жюри, в состав которого вошли эксперты с многолетним опытом педагогической и научной работы. Они отметили высокий уровень подготовки участников и разнообразие их методик», – рассказали в министерстве.
По итогам первого тура определились 15 финалистов. Они продолжат участие во втором туре конкурса, который пройдёт 18 апреля в парк-отеле «Воздвиженское» в Серпухове.

Конкурсантов ждёт испытание «Вопрос учителю года», а жюри подведет итоги и назовет победителя.

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