В подмосковный центр Мещерякова поступило новое реабилитационное оборудование

В Московской области дети участников спецоперации могут отдохнуть в летние каникулы в оздоровительном лагере «Литвиново» по бесплатным путёвкам. Эти путёвки предоставляют детям от семи до 15 лет, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.