В подмосковный центр Мещерякова поступило новое реабилитационное оборудование

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В Центр реабилитации им. А.И. Мещерякова в Московской области поступило на апробацию новое оборудование – инновационная ортопедическая система Робоспайн и бесконтактная гидромассажная ванна Акварелакс. Об этом рассказали в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Два новых прибора позволяют эффективно избавиться от заболеваний позвоночника. Они работают в тандеме. Процедуры бесконтактного гидромассажа готовят организм к более глубоким лечебным воздействиям, которые проводятся на аппарате Робоспайн. Основная же процедура строится на принципе декомпрессии и мягкого механического воздействия», – пояснили в ведомстве.Участники спецоперации и молодые инвалиды с нарушениями слуха и зрения могут бесплатно пройти курс реабилитации в Центре им. А.И. Мещерякова.
«Наш центр уникален. Мы создали здесь условия для комфортного проживания, купили новейшее оборудование для эффективной реабилитации, подобрали команду лучших специалистов. Реабилитацию в центре прошли уже более 200 жителей Подмосковья и других регионов России», – рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.Как напомнили в министерстве, в центре можно также освоить новые профессии. А бойцы СВО могут находится в центре вместе с супругой.
Чтобы записаться на курс реабилитации, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг.
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Лора Луганская