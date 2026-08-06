Фабрики народных промыслов Подмосковья получили поддержку по программе единороссов

06 августа 2026, 14:43

оригинал Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

Московская область сегодня – лидер среди регионов России по объёмам производства продукции народно-художественных промыслов. Главный инструмент поддержки отрасли – инициированный «Единой Россией» закон о развитии творческих индустрий.





Сейчас в Подмосковье работают 19 производителей изделий народных промыслов. Их продукция поставляется по всему миру. Они получают господдержку, предусмотренную народной программой «Единой России», и закреплённую в региональном и федеральном законодательстве. Это налоговые льготы, компенсация расходов на коммуналку и аренду, льготные займы под 2% и гранты.



Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

В числе получателей – Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, которая работает в Подмосковье с 1795 года. Ежегодный рост производства на предприятии составляет 20%. В ближайших планах – создание креативно-туристического кластера и открытие новых представительств.

«Нам компенсируют часть затрат на зарплату, электроэнергию и даже маркетинг. Например, наш музей отремонтирован именно на эти средства». – рассказал директор фабрики Илья Озолин.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Народным художественным промыслам нужна поддержка государства, прежде всего, в популяризации и привлечении внимания к отрасли. Последние четыре года мы растем по объёмам на 20% ежегодно. У нас огромный потенциал. В мире массового производства мы видим запрос на уникальную продукцию со смыслом. Каждое наше изделие создаётся в единственном экземпляре. Помимо традиционных шкатулок и панно, мы производим женские украшения, термокружки и даже подставки для телефонов», – рассказал Озолин.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Российская культура и искусство становятся частью государственной политики, но важно понимать, что это и вопрос экономики. За четыре года мы фактически с нуля создали систему продвижения фабрики. Сегодня Федоскино представлено во всех соцсетях, на всех маркетплейсах. Кроме того, подмосковные народные промыслы – серьёзный туристический актив, который нужно развивать», – подчеркнул директор предприятия.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«Ирина и Иван Бычковы – гордость нашего предприятия. Их работы не раз признавались на конкурсах и фестивалях России. Важно, когда на высоком государственном уровне молодых ребят замечают, поощряют, чтобы они и дальше творили. Причем государство поощряет не только художника, но и поддерживает само предприятие субсидиями по налогам, возмещением затрат на коммунальные ресурсы, на продвижение. Всё это серьёзно помогает в развитии», – отметил Живцов.

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в МО

«В продолжение федерального законодательства Мособлдума также приняла региональный закон, который определяет меры поддержки креативных индустрий, включая народные промыслы. Сегодня подмосковные предприятия наращивают обороты и успешно осваивают цифровую среду», – заключил руководитель предприятия.