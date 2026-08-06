Фабрики народных промыслов Подмосковья получили поддержку по программе единороссов
Московская область сегодня – лидер среди регионов России по объёмам производства продукции народно-художественных промыслов. Главный инструмент поддержки отрасли – инициированный «Единой Россией» закон о развитии творческих индустрий.
Сейчас в Подмосковье работают 19 производителей изделий народных промыслов. Их продукция поставляется по всему миру. Они получают господдержку, предусмотренную народной программой «Единой России», и закреплённую в региональном и федеральном законодательстве. Это налоговые льготы, компенсация расходов на коммуналку и аренду, льготные займы под 2% и гранты.
В числе получателей – Федоскинская фабрика миниатюрной живописи, которая работает в Подмосковье с 1795 года. Ежегодный рост производства на предприятии составляет 20%. В ближайших планах – создание креативно-туристического кластера и открытие новых представительств.
«Нам компенсируют часть затрат на зарплату, электроэнергию и даже маркетинг. Например, наш музей отремонтирован именно на эти средства». – рассказал директор фабрики Илья Озолин.
Однако, по его словам, меры поддержки нужно модернизировать и сместить акцент в сторону стимулирования спроса на продукцию.
«Народным художественным промыслам нужна поддержка государства, прежде всего, в популяризации и привлечении внимания к отрасли. Последние четыре года мы растем по объёмам на 20% ежегодно. У нас огромный потенциал. В мире массового производства мы видим запрос на уникальную продукцию со смыслом. Каждое наше изделие создаётся в единственном экземпляре. Помимо традиционных шкатулок и панно, мы производим женские украшения, термокружки и даже подставки для телефонов», – рассказал Озолин.Одним из способов привлечь внимание к отрасли стала первая Национальная премия в области народных промыслов, учреждённая правительством России. В ней участвовали более 300 предприятий со всей страны. Федоскинская фабрика вошла в число 10 лауреатов – за успешную работу в цифровой среде и коллаборацию с компьютерной игрой Atomic Heart.
В результате уникального творческого эксперимента герои виртуальной вселенной стали частью высокого искусства, а федоскинские шкатулки появились в мире компьютерной игры с аудиторией в десятки миллионов человек.
«Российская культура и искусство становятся частью государственной политики, но важно понимать, что это и вопрос экономики. За четыре года мы фактически с нуля создали систему продвижения фабрики. Сегодня Федоскино представлено во всех соцсетях, на всех маркетплейсах. Кроме того, подмосковные народные промыслы – серьёзный туристический актив, который нужно развивать», – подчеркнул директор предприятия.Лауреатами Национальной премии стали также супруги Бычковы из Подмосковья как лучшие молодые специалисты в области народно-художественных промыслов. Иван и Ирина работают на Дулёвском фарфоровом заводе. Завод, основанный в 1832 году, является одним из старейших и самым крупным предприятием в России по выпуску
фарфоровой посуды и сувениров.
Как рассказал руководитель предприятия, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов, предприятие также получает господдержку.
«Ирина и Иван Бычковы – гордость нашего предприятия. Их работы не раз признавались на конкурсах и фестивалях России. Важно, когда на высоком государственном уровне молодых ребят замечают, поощряют, чтобы они и дальше творили. Причем государство поощряет не только художника, но и поддерживает само предприятие субсидиями по налогам, возмещением затрат на коммунальные ресурсы, на продвижение. Всё это серьёзно помогает в развитии», – отметил Живцов.
Он назвал ключевым инструментом поддержки отрасли инициированный партией «Единая Россия» федеральный закон о развитии
креативных индустрий.
«В продолжение федерального законодательства Мособлдума также приняла региональный закон, который определяет меры поддержки креативных индустрий, включая народные промыслы. Сегодня подмосковные предприятия наращивают обороты и успешно осваивают цифровую среду», – заключил руководитель предприятия.Народная программа «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму и Мособлдуму в 2021 году, выполнена в Подмосковье на 98%.