В Шатуре до конца года построят два дома для переселенцев из аварийного жилья
Два дома с квартирами для более чем 600 переселенцев из аварийного жилья строят в Шатуре. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«В первом корпусе, готовность которого в настоящее время составляет 57%, будет 114 квартир, а во втором, который построен на 48%, — 159 квартир», — говорится в сообщении.В обоих зданиях сейчас монтируют фасады, устанавливают инженерные коммуникации и занимаются отделкой мест общего пользования.
В ведомстве отметили, что за последние три года в округе Шатура ввели в эксплуатацию четыре многоквартирных новостройки для расселения людей из аварийного жилого фонда.