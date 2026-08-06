В Шатуре до конца года построят два дома для переселенцев из аварийного жилья

06 августа 2026, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Два дома с квартирами для более чем 600 переселенцев из аварийного жилья строят в Шатуре. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.





Строительство ведётся в рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни».





«В первом корпусе, готовность которого в настоящее время составляет 57%, будет 114 квартир, а во втором, который построен на 48%, — 159 квартир», — говорится в сообщении.