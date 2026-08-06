В Южной Осетии стартовал конкурс управленцев

06 августа 2026, 13:53

Фото: пресс-служба президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Кадровый конкурс по формированию управленческого резерва «Команда будущего» стартовал в Южной Осетии по инициативе и.о. главы республики Марата Камболова и при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Регистрация на участие в конкурсе проходит с 5 по 25 августа. Результаты отбора в следующий этап огласят в начале осени, а победителей определят по итогам очного финала 10 сентября.





«Мы приглашаем к участию в конкурсе всех, кому небезразлична судьба нашей республики. В первую очередь — жителей и выходцев из Осетии, живущих за её пределами. Честную и прозрачную систему отбора в конкурсе обеспечит наблюдательный совет. Если у вас есть желание вложить свои знания и опыт в развитие родной земли — мы ждем вас», — сказал Камболов.