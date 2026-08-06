В Южной Осетии стартовал конкурс управленцев
Кадровый конкурс по формированию управленческого резерва «Команда будущего» стартовал в Южной Осетии по инициативе и.о. главы республики Марата Камболова и при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Регистрация на участие в конкурсе проходит с 5 по 25 августа. Результаты отбора в следующий этап огласят в начале осени, а победителей определят по итогам очного финала 10 сентября.
«Мы приглашаем к участию в конкурсе всех, кому небезразлична судьба нашей республики. В первую очередь — жителей и выходцев из Осетии, живущих за её пределами. Честную и прозрачную систему отбора в конкурсе обеспечит наблюдательный совет. Если у вас есть желание вложить свои знания и опыт в развитие родной земли — мы ждем вас», — сказал Камболов.Прочесть подробную информацию о конкурсе и подать заявку на участие можно на официальном сайте проекта.