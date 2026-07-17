Фаевская провела приём в пункте временного размещения в Сергиевом Посаде

17 июля 2026, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Приём в пункте временного размещения (ПВР), развёрнутом в Православном центре образования имени преподобного Сергия в Сергиево-Посадском городском округе, провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.





В настоящее время в ПВР проживают более 100 детей из Донецка с родителями, состоящими в группе сопровождения.





«Ко мне обратились родители детей из ДНР, которые живут сейчас в Православном центре. Они попросили содействия в решении жилищных вопросов, оформлении пенсии по потере кормильца, а также вопросов, связанных с получением документов на собственность», — рассказала Фаевская.