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Фаевская провела приём в пункте временного размещения в Сергиевом Посаде

оригинал Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области

Приём в пункте временного размещения (ПВР), развёрнутом в Православном центре образования имени преподобного Сергия в Сергиево-Посадском городском округе, провела омбудсмен Московской области Ирина Фаевская. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.



В настоящее время в ПВР проживают более 100 детей из Донецка с родителями, состоящими в группе сопровождения.

«Ко мне обратились родители детей из ДНР, которые живут сейчас в Православном центре. Они попросили содействия в решении жилищных вопросов, оформлении пенсии по потере кормильца, а также вопросов, связанных с получением документов на собственность», — рассказала Фаевская.
Она добавила, что все обращения взяли в работу.
Лев Каштанов

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